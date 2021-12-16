16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 34% белорусов считают, что установление Дня народного единства нацелено на объединение нации. Такие данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, привел журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, что значит для них установление и празднование Дня народного единства (17 сентября).

В целом по республике мнения распределились следующим образом: объединением белорусов независимо от национальности и вероисповедания праздник считают 34,4%, укреплением независимости и суверенитета Беларуси - 24,5%, восстановлением исторической справедливости - 17,5%.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологический консорциум ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM провел масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих людей проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. В ходе живого обсуждения с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-