21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 тыс. памятников военной истории занесли школьники на интерактивные карты своих регионов, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик.

"Большое внимание в учреждениях образования уделяется организации поисково-исследовательской работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества и жертв войны, проведению разведывательных поисковых экспедиций, вахт памяти. Поисково-исследовательская деятельность в учреждениях образования ведется через научные общества учащихся, поисковые клубы, отряды и группы "Следопыт", "Юный патриот", "Нашчадкі перамогі", "Поиск", - рассказала Лариса Емельянчик. - Поисковые группы учреждений образования исследовали памятники военной истории в своих регионах (мемориальные комплексы, обелиски, братские могилы, памятные знаки). Результатом этой работы стало создание интерактивных карт, которые позволяют установить местоположение памятника, его описание с указанием численности и списка захороненных, а также изображение объектов. В настоящее время учащиеся создали более 140 интерактивных карт по территориям сельских советов, районов и областей, в которых представлено описание более 3,5 тыс. памятников военной истории".

По словам Ларисы Емельянчик, пристальное внимание уделяется организации работы музеев в учреждениях образования. "На сегодняшний день функционирует 1477 музеев, из них 226 военно-исторического профиля. Практически во всех музеях учреждений образования имеются экспозиции, отражающие события периода Великой Отечественной войны. Постоянная работа, направленная на придание историческому материалу личностно значимого характера, позволяет обогатить внутренний мир учащихся. Сделать накопленный материал более интересным для детей позволяют проведение в музеях уроков мужества, лекций, мини-спектаклей, торжественных мероприятий в обстановке представленной исторической эпохи", - отметила консультант управления.

С привлечением обучающихся учреждения образования провели акции по благоустройству и наведению порядка в местах расположения мемориальных комплексов, обелисков, памятников, братских и индивидуальных могил погибших в годы ВОВ. "Во всех учреждениях образования организовано шефство над участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и семьями погибших военнослужащих, ветеранами труда, пожилыми людьми. Тимуровские и волонтерские отряды оказывают адресную помощь в уборке сельских подворий, домов, обработке приусадебных участков. Во время поисковой и исследовательской работы учреждения образования обновляют банк данных о ветеранах Великой Отечественной войны, создают и пополняют сборники воспоминаний ветеранов и их близких", - подчеркнула Лариса Емельянчик.

Широкие возможности в воспитании гражданственности и патриотизма у учащихся предоставляет организация работы по туризму и краеведению. На протяжении года учреждения образования организовывали тематические экскурсии (Брестская крепость, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Хатынь", мемориальный комплекс "Буйничское поле"), походы, поисковые экспедиции, велопробеги по местам воинской славы. В 2019 году около 350 тыс. учащихся приняли участие в образовательных экскурсиях и походах по Беларуси и за ее пределами. Уже стало традиционным ежегодное проведение Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка "Звездных походов".

"В Беларуси создана и совершенствуется целостная система гражданского и патриотического воспитания в учреждениях образования всех уровней", - заключила консультант управления.-0-

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