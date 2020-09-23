Более 35 заявок уже поданы в ЕАБР на конкурс цифровых решений по борьбе с COVID-19

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, организованный Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, уже привлек 36 заявок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.
Из них 1 заявка от представителей Армении, 4 - из Беларуси, 12 - от компаний Казахстана, 8 - из Кыргызстана, 6 - из России и 5 - из Таджикистана.
Участником конкурса, который стартовал 4 сентября, может стать любая компания или эксперт из государств - участников банка (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), обладающие компетенциями в сфере цифровой трансформации.
Важно, чтобы предлагаемые цифровые решения могли быть оперативно внедрены и масштабированы на все евразийское пространство. Отдельным плюсом при оценке проектов будет наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов.
Победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений.
Оформить заявку можно в профильном разделе официального сайта ЕАБР до 4 октября.-0-