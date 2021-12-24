Более 3,51 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 24 декабря более 4 млн 587 тыс. человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 517 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 449,2 тыс. человек, Витебской - более 371,2 тыс., Гомельской - более 607,9 тыс., Гродненской - более 423,6 тыс., Могилевской - более 432,5 тыс., Минской - более 456,6 тыс., Минске - более 684,9 тыс.

Также более 92 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-