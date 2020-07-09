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09 июля 2020, 12:40

Более 353 тыс. детей в Беларуси воспитываются в многодетных семьях

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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 353 тыс. детей в Беларуси воспитываются в многодетных семьях, заявила журналистам начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличивается количество многодетных семей в стране. Если, по данным переписи 2009 года, у нас проживали 62,5 тыс. многодетных семей, то сегодня уже более 108 тыс. Это очень позитивный тренд, который говорит о том, что политика государства, направленная на поддержку многодетных семей, дает свой результат. Самая многодетная область - Брестская. В целом в многодетных семьях у нас сегодня воспитываются более 353 тыс. детей, или фактически 19% от общей численности детей", - рассказала Марина Артеменко.

По ее словам, в прошлом году в Беларуси родились 87,6 тыс. детей. При этом повышается доля вторых и последующих детей. "Более 60% детей у нас родилось вторыми и последующими", - отметила начальник управления.

Марина Артеменко подчеркнула: в Беларуси, как и в большинстве европейских государств, отмечается увеличение возраста вступления в брак. "Если в 2009 году у нас впервые вступали в брак женщины в возрасте 24,2 года, мужчины - в 26,4 года, то в 2019-м средний возраст вступивших в первый брак увеличился примерно на два года и составил для женщин 26,1 год, для мужчин - 28,3. Соответственно, повышается возраст материнства. Средний возраст мам при рождении ребенка в 2019 году составил 29,6 года. При рождении первого ребенка он несколько ниже - 26,8, что почти на 2,5 года больше, чем 10 лет назад. В среднем возраст материнства ежегодно увеличивается на три месяца", - добавила Марина Артеменко.-0-

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