28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"В Беларуси более 4 млн 728 тыс. человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 608 тыс. прошли полный курс вакцинации. Начата вакцинация детей 12-17 лет. Одну дозу вакцины получили уже более 130 белорусских подростков", - рассказали в пресс-службе.-0-