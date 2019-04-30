30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 36 тыс. га леса посадили в Беларуси этой весной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В Беларуси завершилась весенняя посадка леса. Леса посажены на площади более 36 тыс. га - это на 16% больше запланированного. Наиболее активно этой весной лесные культуры создавались в Гомельской области: здесь посажено 12,5 тыс. га. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, береза и ель", - сказали в пресс-службе.

Лесохозяйственные учреждения делают акцент на восстановлении лесов на территориях, пострадавших от массового распространения вредителей. Так, с начала года на участках усохших насаждений создано 25 тыс. га новых лесов.

Свой вклад в лесовосстановление вносят и простые белорусы. Ежегодно по инициативе Министерства лесного хозяйства проходит акция "Неделя леса", во время которой каждый желающий может поучаствовать в создании лесных культур. В нынешнем году во время акции посажено более 29 млн деревьев на площади 6 722 га.

Беларусь входит в топ-10 лесных стран Европы. Уровень лесистости с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,8%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса. "При этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам", - пояснили в пресс-службе.-0-