Более 370 пересадок почки и 50 сердца выполнено в Беларуси в 2019 году

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году выполнены 374 трансплантации почки, в том числе 11 детям, 52 пересадки сердца, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская трансплантология по-прежнему развивается высокими темпами, отметил министр. В прошлом году выполнены 93 операции по трансплантации печени, из них 12 - детям. Причем у маленьких пациентов, как правило, это были экстренные трансплантации, которые позволили спасти им жизнь. Проведено 9 пересадок легких, 148 - гемопоэтических стволовых клеток.

Строительство нового модуля и хирургического корпуса на территории Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии позволит и далее развивать это направление медицины, добавил министр.

В целом результаты работы трансплантологов способствует как снижению смертности, так и развитию научного и практического международного сотрудничества, укреплению позиций Беларуси в мире. Сэкономленные валютные средства идут на развитие отечественного здравоохранения.-0-