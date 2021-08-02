Более 370 студотрядов сформировано с начала года минским штабом трудовых дел

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским городским штабом студенческих отрядов с начала этого года сформировано 376 отрядов общим количеством 5444 человека, в том числе молодежь трудится и на социально важных объектах столицы, сообщили БЕЛТА в штабе трудовых дел Минской городской организации БРСМ.

"Минским городским штабом студенческих отрядов на постоянной основе ведется плановая работа с организациями, предприятиями, учреждениями города по поиску новых рабочих мест с учетом пожеланий молодежи. Бойцы отрядов работают в качестве слесарей-сборщиков бытовой техники, столяров, кухонных рабочих, вожатых, специалистов по выкладке товаров и иных. Только в июне-июле на самых разных объектах Минска трудились 5267 наших студотрядовцев", - рассказали в городской организации БРСМ.

Немало ребят задействовано и на строительстве, реконструкции, благоустройстве социально значимых объектов, производственном процессе предприятий, организаций Минска. Например, 79 человек в составе пяти отрядов помогали в ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"; 63 человека в составе трех отрядов - ОАО "Минский завод шестерен"; 322 человека в составе 15 отрядов - ЗАО "Атлант"; 90 человек в составе пяти отрядов СООО "Мидеа-Горизонт". Еще 104 студента сформировали отряд для работы в Белорусском государственном экономическом университете. Три небольших отряда - 31 человек - нашли себе применение в УП "Универмаг Беларусь".

Организация временной трудовой занятости молодежи в свободное от учебы и работы время через развитие студотрядовского движения - одно из важнейших направлений работы БРСМ. И это существенный элемент реализации государственной молодежной политики в Беларуси.-0-