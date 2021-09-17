17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 38 тыс. человек приняли участие в акции БЖД "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Акция была приурочена к началу учебного года в учреждениях образования и проводилась на Белорусской железной дороге с 23 августа по 10 сентября 2021 года. Ее основной целью была профилактика несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.

"В период ее проведения работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел организовали рейды, во время которых уделяли особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. На вокзалах и в поездах граждан дополнительно информировали о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Также была организована разъяснительно-профилактическая работа в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования", - рассказали в БЖД.

Так, в рамках проведения профилактических мероприятий работники Военизированной охраны БЖД совместно с правоохранительными органами организовали 277 рейдов, во время которых были обнаружены и выведены в безопасные места 12 несовершеннолетних, находившихся на объектах железной дороги без сопровождения родителей или взрослых. Кроме того, специалисты БЖД провели 385 выступлений в трудовых коллективах и 339 выступлений в учреждениях образования по вопросам соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. В них приняли участие 38624 человека, 34871 из которых - несовершеннолетние.

Как отметили в пресс-центре, несмотря на все принимаемые меры, с начала года на Белорусской железной дороге произошло 72 несчастных случая травмирования граждан, не связанных с производством. Это на 4 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 72 гражданина (4 из них - несовершеннолетние): в том числе погибли 44 человека, 28 травмированы. Более 40% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

"Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование гражданами элементарных мер безопасности. В частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и другие", - сообщили в пресс-центре.

БЖД призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и соблюдать правила безопасности.-0-