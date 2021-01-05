Более 380 работников системы труда и соцзащиты отмечены наградами в 2020 году

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году 382 работника системы Министерства труда и социальной защиты отмечены наградами, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

С Днем работников социальной защиты (5 января) коллег поздравила министр труда и социальной защиты Ирины Костевич. "С каждым годом роль социальной защиты населения в жизни современного общества возрастает. 2020 год стал для нашей системы годом напряженной и самоотверженной работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Оберегая наших пожилых граждан и инвалидов от коронавирусной инфекции, не считаясь с собственным комфортом, работники стационарных учреждений работают в режиме полной изоляции вахтовым методом. Благодаря поддержке работников территориальных центров социального обслуживания населения пожилые люди и инвалиды обеспечиваются на дому необходимыми продуктами питания и лекарствами", - отметила она. И поблагодарила всех за труд, за пример ответственности, милосердия, чуткости и профессионализма, пожелала крепкого здоровья, счастья, успехов, добра и благополучия.

За минувший год добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в работу по социальной защите граждан, в том числе в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, не остались незамеченными: 382 работника системы отмечены наградами.

Кроме того, 129 работников награждены Почетной грамотой Минтруда и соцзащиты, 189-ти объявлена благодарность министра.-0-