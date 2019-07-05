5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн белорусских телезрителей посмотрели II Европейские игры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Трансляция II Европейских игр на телеканалах главного медиахолдинга страны вызвала большой зрительский интерес, обеспечив Белтелерадиокомпании высокие медиапоказатели. По результатам исследований ООО "АМГ-Консалт"/"Реальное измерение", торжественные церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, а также спортивные соревнования форума, транслируемые на телеканалах "Беларусь 1" , "Беларусь 2" , "Беларусь 5" , посмотрели более 60% городского населения страны в возрасте от 4 лет и старше. Общая зрительская аудитория составила свыше 4 млн человек", - рассказали в пресс-службе.

Данные цифры сопоставимы с медиапоказателями трансляций Олимпийских игр, уникальный контент которых также традиционно показывают каналы Белтелерадиокомании как обладатели эксклюзивных прав в стране. Помимо этого, c 21 июня по 1 июля сайт медиахолдинга www.tvr.by собрал более 800 тыс. онлайн-просмотров трансляций II Европейских игр. При этом необходимо отметить, что во время показа состязаний действовала GeoIP-блокировка, и сигнал был защищен от просмотра иностранными интернет-пользователями за пределами Беларуси.

Пользователи сайта более 90,5 тыс. раз посетили тематический раздел континентального форума, где были собраны новости игр, специальные проекты, расписание прямых эфиров соревнований, баннер с медальным зачетом белорусской команды. -0-