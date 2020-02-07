Более 4 млн кв.м жилья планируется ввести в Беларуси в этом году после капремонта

7 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Более 4 млн кв.м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Беларуси в 2020 году после капитального ремонта, что составляет 3% от общего объема жилого фонда страны. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко.

"Согласно госпрограмме в этом году нам необходимо осуществить капитальный ремонт 3,9 млн кв.м жилья, однако с учетом отставания от планов в прошлом году, мы поставили перед собой задачу отремонтировать 4,2 млн кв.м жилья", - отметил начальник управления. Так, по его информации, в Брестской области предстоит осуществить капремонт 390 тыс. кв.м, Витебской - 495 тыс. кв.м, Гомельской - 495 тыс. кв.м, Гродненской - 403 тыс. кв.м, Минской - 405 тыс. кв.м и в Могилевской - 410 тыс. кв.м. В белорусской столице запланировано ввести в эксплуатацию более 1,6 млн кв.м жилья после капитального ремонта. В прошлом году было капитально отремонтировано 3,150 млн кв.м общей площади жилья, с установленным на год заданием не справились Брестская и Гродненская области и город Минск.

Также на 2020 год запланировано заменить в стране 3 613 лифтов. В Брестской области необходимо осуществить замену 160 лифтов, в Витебской - 326, Гомельской - 300, Гродненской - 125, Минской - 130, Могилевской - 369. В Минске будет заменено 2203 лифта. "В 2019 году обновили 4106 лифтов, что в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. Да и вообще, результат прошлого года превышает показатели по замене лифтов за последние три года, это очень хороший результат. И нам не следует сбавлять обороты в такой работе", - подчеркнул Андрей Ромашко.-0-