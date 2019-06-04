Более 4 тыс. белорусских и зарубежных школьников будут обучать интернет-грамотности в "Зубренке" летом

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. белорусских и зарубежных школьников будут обучать безопасному поведению в интернете в национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" на летних каникулах. Об этом сообщила журналистам руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская после подписания в пресс-центре БЕЛТА соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов.

"Интерактивная выставка "Вселенная интернета", открытая в прошлом году в Национальной библиотеке, состоит из нескольких зон, которые рассказывают в игровом формате, как правильно вести себя в Сети, об истории интернета, как защищать свои гаджеты от вредоносных программ, о надежных паролях и многом другом, - сказала Виктория Здярская. - Летом выставка будет работать в "Зубренке", где ее посетят более 4 тыс. детей. А в начале учебного года с ней познакомятся юные жители Гродно".

Интерактивная экспозиция "Вселенная интернета" является продолжением проекта "Дети в интернете", в рамках которого по всей стране проходят уроки интернет-грамотности для младших школьников. Всего за время проекта "Дети в интернете" безопасному поведению в Сети обучено более 9 тыс. школьников. Уроки сетевого этикета продолжатся и в нынешнем году.

Начало сотрудничеству Минобразования и МТС было положено в 2016 году. За это время совместно организованы и получили развитие такие социально значимые проекты по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, как "Дети в интернете", "Ответственное поведение учителей в Сети", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса".-0-

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