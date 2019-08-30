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30 августа 2019, 15:24

Более 4 тыс. школьников из 22 стран посетили в "Зубренке" выставку "Вселенная интернета"

Фото МТС
Фото МТС

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. школьников из 22 стран посетили выставку "Вселенная интернета" в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании МТС.

Выставка работала в лагере на протяжении всех смен. За это время с правилами безопасного поведения в интернете познакомились не только белорусские школьники, но и ребята из Литвы, Латвии, России, Сирии, Китая, Японии и других стран.

Обучающая площадка "Вселенная интернета" - это шесть интерактивных зон, которые рассказывают об истории Глобальной сети, знакомят с правилами безопасного размещения личной информации и общения в соцсетях, помогают разобраться, как защитить гаджеты от вредоносных программ. Кроме того, школьники проходят опрос на тему кибербуллинга. Проект направлен на повышение безопасности детей в интернет-пространстве.

"Как компания, дружественная детям, развивая технологии, мы стремимся сделать их безопасными для детей. Очевидно, что интернет сегодня играет важнейшую информационную и социальную роль, и дети давно чувствуют себя частью этой среды. С учетом такой вовлеченности важно научить детей пользоваться этим ресурсом грамотно, для этого и была создана выставка "Вселенная интернета", формат которой позволяет эффективнее донести информацию о кибербезопасности и правилах сетевого этикета. И мы рады, что благодаря национальному детскому центру "Зубренок" у нас появилась возможность обучить основам сетевой безопасности большее количество детей", - отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.

"Вселенная интернета" - это совместный проект Министерства образования, компании МТС и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). За время работы выставки экспозицию посетили уже более 10 тыс. детей. Интерактивная площадка впервые открылась в Национальной библиотеке в Минске в сентябре 2018 года, а в марте этого года переехала в Гомель. Планируется, что выставка "Вселенная интернета" пройдет во всех областных городах Беларуси.-0-

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