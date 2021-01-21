21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. учащихся занимаются в поисковых объединениях Беларуси, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по учебно-методической работе Республиканского центра экологии и краеведения Лидия Жур.

"В учреждениях образования страны создано более 310 поисковых объединений (кружков туристско-краеведческого и военно-патриотического профиля, клубов, поисковых групп, созданных при музеях учреждений образования), в которых занимаются более 4000 учащихся. Среди основных направлений работы поисковых объединений - изучение и исследование истории малой родины военного периода на основе местного краеведческого материала, поиск и увековечение имен погибших в годы Великой Отечественной войны, установление контактов с родственниками участников военных событий, благоустройство и наведение порядка на территории мемориальных комплексов, обелисков, памятников, братских и индивидуальных могил", - рассказала Лидия Жур.

По ее словам, в рамках деятельности по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в разные военные периоды, учащиеся работают с архивами учреждений Беларуси и зарубежья, со сведениями, представленными на сайте "ОБД-мемориал", "Подвиг народа" и в других поисковых электронных базах, проводят поисковые экспедиции и походы. "Полученные сведения пополняют районные Книги памяти, автоматизированные поисковые системы обобщенной базы данных "Мемориал", фонды музеев учреждений образования. Во время поисковой работы учащиеся выявляют неучтенные захоронения, устанавливают имена погибших. Эти сведения передаются в районные военные комиссариаты. Координаторами деятельности поисковых объединений учащихся выступают областные (Минское городское) учреждения дополнительного образования детей и молодежи, на республиканском уровне - наш центр экологии и краеведения", - отметила замдиректора.

Для активизации работы поисковых объединений учащихся Министерством образования в 2021 году запланировано проведение в рамках республиканской военно-патриотической акции "Их подвиг в памяти потомков сохраним" конкурса на лучший поисковый отряд и слета учащихся, посещающих объединения по интересам военно-патриотической направленности. "Также планируем рассмотрение вопроса о создании республиканского клуба "Поиск", который будет объединять поисковые объединения учащихся", - добавила Лидия Жур.-0-

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