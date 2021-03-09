9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40% белорусских санаториев имеют безбарьерную среду и доступны для людей с инвалидностью. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще 10 лет назад правительством была поставлена задача организовать максимальное создание безбарьерной среды в учреждениях. Из года в год численность мест и санаторно-курортных учреждений, обеспечивающих доступ инвалидам к услугам, растет. На сегодняшний день более 40% санаториев имеют безбарьерную среду. А начинали мы вообще с двух десятков мест", - сказал Геннадий Болбатовский.

Раз в пять лет санаторно-курортные учреждения проходят в обязательном порядке аттестацию. И критерии оценки и присвоения квалификационной категории ужесточены - такой показатель, как создание безбарьерной среды, сильно влияет на рейтинг учреждения.

"В прошлом году для неработающего населения было приобретено более 22 тыс. путевок, в том числе для инвалидов I, II, III групп - около 40%", - привел статистику Геннадий Болбатовский. Это процентное соотношение для обеспечения доступности оздоровления сохраняется из года в год.-0-