Более 40% белорусских школьников оздоровились летом в детских лагерях

15 октября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси во время летних каникул в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровились 392 тыс. школьников. Об этом сегодня на семинаре-совещании, посвященном итогам летней оздоровительной кампании 2019 года, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Летняя оздоровительная кампания прошла на хорошем уровне, без каких-то чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев. Установили своего рода рекорд - впервые за многие годы уровень охвата вырос до 41,5% детей школьного возраста. Мы ушли от плановых объемов, задействован сугубо заявительный принцип. Это свидетельствует о том, что детям и родителям интересна оздоровительная кампания", - подчеркнул Геннадий Болбатовский. По сравнению с прошлым летом в детских лагерях отдохнули на 11 тыс. человек больше.

Директор центра обратил внимание, что 50% школьников остановили свой выбор на профильных лагерях. Всего же в республике было создано более чем 6,4 тыс. лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. На проведение летней оздоровительной кампании направлено Br47 млн.

Приоритеты в этом вопросе - оздоровление различными формами максимального количества детей, плюс их занятость в летний период. "Делаем упор на профильные лагеря, где можно сочетать отдых с углубленным изучением предметов, занятиями спортом, творчеством, на лагеря труда и отдыха, - сказал министр образования Игорь Карпенко. - Жестко требуем от регионов сохранять базы для организации летнего оздоровления. Мы не против, чтобы в другое время они использовались для других целей". Он добавил, что в республике насчитывается 146 стационарных детских лагерей, с учетом арендуемой базы - 175.

Выездной республиканский семинар-совещание проходит в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Світанак". В нем также принимают участие представители органов госуправления, стационарных оздоровительных лагерей.-0-