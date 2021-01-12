12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 детей обратились за выходные в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах, сообщил журналистам руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только за прошедшие выходные дни к нам в приемный покой обратились более 40 детей, а вчера - 16 детей, шестеро госпитализированы. Все они с легкой черепно-мозговой травмой, с сотрясениями, легкими переломами", - сказал Михаил Талабаев. Впрочем, два года назад буквально за одну неделю тяжелую ЧМТ по этой причине получили трое детей.

Главный внештатный специалист заметил, что в последние пять лет тюбинговая травма зимой вышла на первое место. Он пояснил, с чем это связано. Катаясь, например, на санках или ледянке, ребенок или взрослый может тормозить ногами, изменить направление движения или в крайнем случае специально выпасть, чтобы избежать столкновения. "При этом он серьезную травму не получит", - отметил Михаил Талабаев.

Катаясь на тюбинге, ни ребенок, ни взрослый, как правило, не достает ногами до снега, поэтому не может управлять этим снарядом. Более того, это очень быстрое движение, бесконтрольное, даже с вращением. И если впереди будет препятствие (будь то припаркованный автомобиль, какая-то железная дворовая конструкция), катающийся получит травму. Поэтому так важно соблюдать элементарные правила безопасности.

Почти все указанные травмы получены во время катания с дворовых горок и других стихийных мест. "Если к нам за выходные и доставили детей, катавшихся на тюбинге, с официальных мест, таких как "Силичи" или "Логойск", то это было 1-2 случая. То есть катание в организованных местах в общем-то достаточно безопасно, потому что там впереди гарантированно нет препятствий. Ребенок ни во что не врежется и никого не собьет", - отметил главный внештатный специалист.

При невозможности выехать в такие организованные места взрослым следует организовать детям безопасное катание, порекомендовал медик. Для этого несколько родителей могут объединиться и контролировать процесс: двое стоят внизу горки, двое - сверху, и пока не съедет один ребенок, следующий не начинает движение.-0-