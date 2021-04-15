Более 40 студентов БГМУ отмечены благодарностями профсоюза за работу в условиях COVID-19

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 студентов БГМУ отмечены благодарностями Белорусского профсоюза работников здравоохранения за значительный вклад в работу по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. Церемония награждения прошла сегодня в вузе, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, это уже вторая акция, в ходе которой отраслевой профсоюз чествует студентов БГМУ, оказывавших активную помощь старшим коллегам в учреждениях здравоохранения. Около трех месяцев назад слова благодарности звучали в адрес 22 студентов вуза.

"Сегодня в зале 42 студента лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов. Они представлены клиническими больницами, поликлиниками как внесшие наибольший вклад в оказание медпомощи. Мы поддерживали и будем поддерживать студентов", - сказал Вячеслав Шило. Он отметил, что подобные акции проходят и в регионах, где лучших ребят чествуют профсоюзные обкомы.

По словам председателя Республиканского комитета, работая в учреждениях здравоохранения в этот период, студенты получают практические навыки, которые пригодятся, когда они придут молодыми специалистами в медучреждения. Это позволит им быть более подготовленными и психологически, и практически.

Ректор БГМУ Сергей Рубникович добавил, что за период с 2020 года более 1,2 тыс. студентов получили благодарности в связи с их активной помощью коллегам в поликлиниках, стационарах, центрах гигиены и эпидемиологии. Всего в вузе обучаются около 5 тыс. белорусских студентов, в прошлом году помощь пациентам с COVID-19 оказывали более 1,5 тыс. из них (в основном это студенты 4-6 курсов). Помогали и иностранные студенты во время своей производственной практики.-0-