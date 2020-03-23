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23 марта 2020, 18:16

Более 400 человек обратились в Минспорт на прямую линию для туристов

Фото Министерства спорта и туризма
Фото Министерства спорта и туризма
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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 человек обратились за четыре дня на прямую линию в Департамент по туризму Министерства спорта и туризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Как пояснили директор департамента по туризму Минспорта Ирина Воронович, сейчас главная задача - вернуть на родину граждан Беларуси, отправившихся в туристические поездки.

"Многие наши соотечественники оказались в затруднительном положении из-за решения ряда стран закрыть свои границы для иностранцев. Люди столкнулись с проблемами, которые можно разделить на два блока: как вернуться в Беларусь и как отменить свои туристические поездки. Вопросов возникает огромное количество. Наша задача - не только подсказать выход из сложившейся ситуации, но главное - реально помочь людям", - сказала Ирина Воронович.

О дежурстве на прямой линии

Для сбора информации, оперативного реагирования на возникающие проблемы в сфере туризма 16 марта в Минспорта была организована дежурная служба. С 19 марта в Департаменте по туризму и Национальном агентстве по туризму (НАТ) организована прямая линия. В первый день дозвонились 164 человека. Во второй - 142. Основная тематика обращений на тот момент - как вернуть деньги за несостоявшийся тур либо как его перенести на более поздний срок.

Как отметила Ирина Воронович, большую заинтересованность в снятии напряжения и оказании помощи туристам с первого дня проявили Республиканский союз туристических организаций (РСТО) и Республиканский союз туристической индустрии (РСТИ).

С руководителями этих общественных организаций Оксаной Бичун и Филиппом Гулым встретились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и его заместитель Михаил Портной. Стороны пришли к выводу о необходимости объединения усилий всех заинтересованных (органов госуправления, представителей частного бизнеса), чтобы в сложившихся условиях минимизировать негативные последствия для туристов и турбизнеса.

С 21 марта дежурить на прямой линии вместе с работниками департамента по туризму и НАТ стали представители туркомпаний - членов РСТО и РСТИ. Дежурство сейчас круглосуточное. Позвонить можно по номерам телефонов (17) 327 25 11 или (17) 226 99 00.

В субботу, 21 марта, на эти номера позвонили 58 человек, в том числе трое ночью, в воскресенье, 22 марта, - 39 (трое ночью).

Как рассказала Ирина Воронович, дозвонившиеся получают подробные консультации. Параллельно собирается актуальная информация о белорусах, которые пока находятся за границей, организовано взаимодействие со всеми, кто может помочь.

О возвращении туристов в Беларусь

Руководство Минспорта входит в состав межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом. Группу возглавляет заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.

В Минспорта создана рабочая группа, которая занимается оказанием помощи белорусским туристам за рубежом для их возвращения на родину. В состав этой группы входят представители МИД, Госпогранкомитета, Министерства транспорта и коммуникаций, авиакомпании "Белавиа".

На пресс-конференции в Министерстве спорта и туризма руководитель отрасли Сергей Ковальчук рассказал, что больше всего белорусских граждан сейчас находится в Египте, до 27 марта планируется полностью завершить их вывоз из этой страны.

"Пока все проходит по плану. К примеру, 21 марта с территории Египта в Беларусь возвращено 505 граждан Беларуси, 22 марта - 628. Графики полетов соблюдаются. Возвращаются белорусы из Вьетнама, ОАЭ, Доминиканской Республики, Испании, Грузии, Таиланда, Индонезии, Мексики, Турции, Кубы", - рассказали в пресс-службе.

О ситуации с компанией "Библио-Глобус"

Непростая ситуация сложилась с белорусами, которые приобретали туристические путевки у российского туроператора "Библио-Глобус". Компания, ссылаясь на распоряжение правительства России от 16 марта, аннулировала билеты граждан Беларуси, которые должны были вернуться в Минск.

На сегодня в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри Ланке - 55, в Таиланде - 9, в Танзании - 1.

Проблема возникла с транзитом через аэропорт Внуково, куда туркомпания "Библио-Глобус" должна была доставить белорусских туристов.

Министерством спорта и туризма было организовано тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел, Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, РСТО, РСТИ, Республиканской ассоциацией туристических агентств, Федеральным агентством по туризму Российской Федерации.

Было подготовлено письмо премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой оказать содействие, чтобы урегулировать с российской стороной сложившуюся ситуацию.

К этому моменту опубликовано новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию РФ. Речь идет о транзите белорусских граждан, возвращающихся домой из третьих стран. Чартерная программа действует.

"Кроме того, благодаря прямым контактам с руководством Федерального агентства по туризму удалось достичь предварительной договоренности с туристическим оператором "Библио-Глобус" организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется 26 марта. Точное время будет определено позднее", - рассказали в пресс-службе.

Белорусским клиентам "Библио-Глобус", которые ранее не смогли вылететь авиакомпанией "Россия", необходимо оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс.-0-

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