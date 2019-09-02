Более 400 детей будут учиться в таможенных классах в этом году

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые звонки прозвучали сегодня более чем для 400 учащихся таможенных классов по всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Все образовательные учреждения страны вновь открыли двери для тысяч юных белорусов, в том числе будущих таможенников. Сегодня в Беларуси насчитывается 17 таможенных классов. Они функционируют во всех областях страны. Первый такой класс открылся в Гродно в 2013 году. С каждым годом все больше детей и их родителей интересуются возможностью попасть в такие классы, а значит, в их планах на будущее - работа в таможенных органах. С этого года в таможенных классах насчитывается более 400 детей", - рассказали в ГТК.

Сотрудники белорусской таможни выступили перед школьниками с напутственными словами, пожелали им успехов, удачи, мудрости и высоких достижений в учебе. Во многих школах таможенники провели первые уроки, в том числе рассказывая о специфике деятельности. "Каждая таможня постаралась привнести что-то необычное и запоминающееся в первый учебный день своих подопечных. Например, в Гродно школьники смогли познакомиться с работой кинологического подразделения, а в Гомеле - пройтись по музейной экспозиции таможни. В течение года этих ребят ждет еще много интересного: мастер-классы от таможенников, посвящение в учащиеся таможенных классов, экскурсии в пункты пропуска", - отметили в Государственном таможенном комитете.-0-