Более 400 молодых ученых собрались в университете МЧС на конференцию по безопасности

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы" в Университете гражданской защиты МЧС объединила более 400 участников из шести стран. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

"Конференция объединила молодых ученых, специалистов из белорусских и иностранных учреждений образования, науки. Уверен, ее участникам удастся обменяться опытом, наладить ценные контакты, которые необходимы для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал, открывая научный форум, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц.

Приветственный адрес участникам конференции направил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. "С помощью ваших инновационных разработок, смелых идей можно минимизировать количество трагедий, повысить уровень защищенности граждан всех стран от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Конференция позволит вам апробировать свои научные результаты, обсудить новые совместные проекты", - говорится в документе.

Во время конференции работают семь секций, где более 400 молодых ученых из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, России, Узбекистана и Украины презентуют научные разработки в области пожарной безопасности и предупреждения техногенных чрезвычайных ситуаций, технологий ликвидации ЧС, пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования, а также гражданской защиты, радиационной безопасности и экологических аспектов чрезвычайных ситуаций. В центре внимания и актуальные вопросы правоприменительной деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, психолого-педагогические факторы обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также социальные, идеологические и экономические аспекты безопасности жизнедеятельности, вопросы теории и практики профессиональной (иноязычной) коммуникации. Во второй день состоится интеллектуальная игра "Брейн-ринг", где за титул победителя сразятся 6 сборных команд.

Международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы" - ежегодное мероприятие, проводимое в университете МЧС с 2003 года. За всю историю проведения конференции в ней приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латвии, Польши, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Чехии.-0-