Более 400 школьников поучаствуют в лингвистическом конкурсе БГУ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лингвистический конкурс для школьников "Игра слов" пройдет 12 февраля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В этом году интеллектуальный турнир состоится онлайн. Об участии заявили более 400 учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов из Минска, Пинска, Минской и Брестской областей.

Ребятам предстоит за 90 минут выполнить 15 заданий по русскому и белорусскому языкам. Это лингвистические задачи, кроссворды, головоломки по орфографии, синтаксису, фразеологии. Задания рассчитаны на внимательность, любознательность и смекалку.

Победители получат сувениры с символикой БГУ и смогут встретиться с деканом филологического факультета.

Организует интеллектуальное состязание филологический факультет. Впервые "Игра слов" прошла в 2014 году и для популяризации филологии среди школьников, вовлечение их в изучение языка через занимательную лингвистику. Состязание ежегодно приобретает популярность среди учеников и расширяет свои масштабы. Стартовав восемь лет назад как конкурс среди школьников Минска и Минского района, спустя время турнир приобрел республиканский уровень.

В этом году среди конкурсантов выступят три столичных ученицы. Их готовила студентка четвертого курса филологического факультета Анастасия Лобко, в школьные годы участвовавшая в этом лингвистическом состязании.-0-