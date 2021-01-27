Более 400 студентов БГМУ получили матпомощь от профсоюза в связи с COVID-19

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 студентов Белорусского государственного медицинского университета получили матпомощь от профсоюза в связи с COVID-19, сообщил журналистам председатель первичной профсоюзной организации студентов БГМУ Кирилл Савостенко после заседания Молодежного совета, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нашей первичной профсоюзной организацией было принято решение поддержать всех студентов вне зависимости от того, учатся они на платном или бюджете, выделив материальную помощь при заболевании COVID-19. С апреля прошлого года выплаты от профсоюзной первичной организации получили более 400 обучающихся", - сказал Кирилл Савостенко.
В этой связи председатель первичной профсоюзной организации вуза поблагодарил республиканский комитет отраслевого профсоюза за оказанное финансирование. "Мы, находясь на профобслуживании в республиканском комитете, ходатайствовали о выделении денежных средств и были услышаны", - добавил он.
А в январе в университете чествовали лучших студентов, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19. Подключился и профсоюз. Студенты были отмечены благодарностями, а также получили финансовую поддержку.
Кирилл Савостенко также назвал некоторые совместные наработки студентов и кафедр университета. В частности, в вузе разработали мобильное приложение по диагностике пневмонии при коронавирусе. Реализуется проект, касающийся прогнозирования отдаленных последствий после перенесенной инфекции.
Участники сегодняшнего заседания Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения обсудили вопросы мотивации профсоюзного членства в молодежной среде и активного участия молодых профсоюзных лидеров в выработке предложений по основным направлениям деятельности ФПБ.
Молодежный совет БПРЗ начал свою деятельность в 2008 году. На сегодня в него входит 31 представитель профсоюза здравоохранения - молодые врачи, преподаватели медвузов, председатели профкомов учащихся и студентов, представители Министерства здравоохранения.
Цель мероприятий, проводимых Молодежным советом БПРЗ, - популяризация профдвижения среди молодых медиков, раскрытие их духовного, творческого, интеллектуального потенциала, воспитание патриотизма и формирование приверженности к здоровому образу жизни. Например, в ходе ежегодной профсоюзной акции "Молодежный маршрут добрых дел" ремонтируются и восстанавливаются воинские памятники и обелиски по всей территории республики. В регионах действуют местные молодежные советы.-0-