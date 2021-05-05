Более 400 тыс. человек записаны в организациях здравоохранения Беларуси на вакцинацию от COVID-19

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тыс. человек в целом по стране, сообщила журналистам заместитель главного врача РЦГЭОЗ Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество желающих защититься с помощью вакцинации в настоящее время большое. Для достижения цели хотелось бы, чтобы вакцинация шла более активными темпами, но у всех стран свои возможности", - отметила Ирина Глинская.

По ее словам, в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 296 тыс. человек, более 137 тыс. прошли полный курс вакцинации.

В то же время в Министерстве здравоохранения подготовлена информационная кампания, призывающая к вакцинации от коронавируса. Так, например, социальные ролики будут транслироваться по телевидению, они нацелены как на осознанное формирование индивидуального иммунитета, так и на создание коллективного. "Основной посыл всей компании - защищая себя, вы делаете личный вклад, чтобы остановить пандемию коронавируса", - сказала Ирина Глинская.-0-