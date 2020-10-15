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15 октября 2020, 13:40

Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси с 9 августа

Андрей Швед. Фото из архива
Андрей Швед. Фото из архива

15 октября, Лепель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за нарушение общественного порядка с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный прокурор Андрей Швед.

Многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом. "Что касается других заявлений граждан (о противоправных действиях силовиков. - Прим. БЕЛТА), то у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению", - сказал Андрей Швед.

Он подчеркнул, что нужно беспристрастно и честно обеспечивать выполнение законов всеми. "Прокурор призван потребовать и обеспечить выполнение законодательства. Чтобы выполнять эту функцию, нужно быть не только хорошим специалистом, но и понимать и ставить во главу угла интересы людей, находить варианты решения этих вопросов, компромиссное урегулирование проблем, чтобы в обществе были стабильность и благополучие", - отметил генеральный прокурор Беларуси.

По словам Андрея Шведа, текущая обстановка в стране контролируемая - общеуголовная преступность снижается, но вместе с тем прокуроры отмечают некоторые тенденции, требующие вмешательства надзорного ведомства. "Во-первых, отмечаем радикализацию протестных настроений, что нас сильно беспокоит. Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц. К примеру, речь идет о фактах блокирования дорог, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентированы на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу. Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности", - добавил генпрокурор. Гособвинители по этим и другим делам о нарушении общественного порядка будут просить суд назначать максимальные меры наказания.-0-

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