Более 40,5 тыс. мониторингов провели инспекторы по охране труда профсоюза медиков в 2020 году

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40,5 тыс. мониторингов провели общественные инспекторы по охране труда отраслевого профсоюза в 2020 году. Итоги работы за год подвели на заседании президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

"Участники заседания отметили эффективную и грамотную работу профсоюзных специалистов. Количество контрольных мероприятий, проведенных общественными инспекторами, составило 40,6 тыс., установлено 51 725 нарушений и выдано 29 517 рекомендаций", - рассказали в профсоюзе.

Профессиональный подход к организации общественного контроля за охраной труда продемонстрировала первичная профсоюзная организация Борисовского завода медицинских препаратов, где в 2020 году отмечена работа 91 общественного инспектора и премированы 186 работников. Уверенная динамика в проведении контрольных мероприятий сохраняется в Брестской и Витебской областях. Общественные инспекторы организаций Брестской области в прошлом году число проведенных мониторингов по охране труда увеличили на 18,5% по сравнению с 2019-м, установив 4572 нарушения. В организациях здравоохранения Витебской области за год выявлено более 27 тыс. нарушений законодательства об охране труда, здесь проведено почти в 1,5 раза больше мероприятий по сравнению с предыдущим годом.

Подтвердили профессиональные компетенции общественные инспекторы по охране труда организаций Гродненской области, в том числе Волковысской, Лидской и Сморгонской центральных районных больниц, Центральной городской стоматологической поликлиники Гродно и Свислочского районного центра гигиены и эпидемиологии.

На заседании шла речь о том, что сложная эпидситуация внесла коррективы в работу общественных инспекторов. В прошлом году профсоюзным организациям пришлось проводить совместные с инженерными службами дополнительные мониторинги выполнения требований безопасности при эксплуатации систем медицинского газоснабжения. В профсоюзе отметили, что такое взаимодействие по вопросам улучшения условий труда и быта на производстве приносит положительные плоды.

Дополнительно проводились еженедельные мониторинги наличия средств защиты работников, а также информационно-разъяснительная работа по управлению здоровьем во время пандемии COVID-19.

По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организациях системы Минздрава лучшими общественными инспекторами в 2020 году признаны Людмила Саулич (Витебская областная клиническая больница), Наталья Жарская (Новогрудская ЦРБ) и Ирина Фандо (Городская станция скорой медицинской помощи).-0-