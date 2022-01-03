3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 41% случаев COVID-19 у детей приходится на подростков 12-17 лет. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси с 27 декабря 2021 года началась вакцинация детей против COVID-19. Первоначально планируется сформировать защиту от новой коронавирусной инфекции среди подростков 12-17 лет, которые чаще других детей вовлекаются в эпидемический процесс. В структуре детской заболеваемости на долю детей этого возраста приходится более 41% случаев, говорится в сообщении на сайте центра.

При этом специалисты отмечают, что заболевание у детей также может протекать тяжело и требовать госпитализации. Кроме того, дети становятся источником инфекции для окружающих взрослых.

На сегодня одну дозу вакцины получили более 1,9 тыс. подростков 12-17 лет.

Вакцинация будет предложена всем родителям. Вместе с тем в первую очередь наиболее целесообразно сделать профилактические прививки против COVID-19 особо уязвимым детям, страдающим определенными заболеваниями: с иммунодефицитными состояниями различного характера, нарушениями обмена веществ (ожирение) и страдающим различными хроническими заболеваниями (врожденные пороки сердца и патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем, неврологические и нервно-мышечные заболевания и др.).

Детям, переболевшим COVID-19, также разумно пройти курс вакцинации, но не ранее шести месяцев после выздоровления. Также рекомендуется привить детей, которые тесно контактируют с людьми, для которых вакцинация в настоящее время недоступна (дети младше 12 лет, люди с противопоказаниями к вакцинации).

Для проведения прививок используется китайская инактивированная вакцина против SARS-CoV-2. В Беларуси уже накоплен определенный опыт применения этой вакцины Sinopharm у взрослых.

Вакцинацию от COVID-19 детям проводят в Великобритании, США, ЕС, Украине, КНР и других странах.-0-

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