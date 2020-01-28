Более 41,5 тыс. человек в прошлом году обратились за анонимной реабилитацией от наркомании

28 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. В прошлом году за помощью в Белорусское общественное объедение "Позитивное движение" обратились более 41,5 тыс. человек. Об этом сегодня на пресс-конференции "Совместная работа органов внутренних дел и общественных организаций в борьбе с наркоманией" рассказала председатель правления организации Ирина Статкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В реабилитационных центрах объедения помощь оказывается анонимно и бесплатно. "В прошлом году в пункты обратились 41 583 человека, - сказала Ирина Статкевич. - МВД информированы и знают о нашей деятельности - это самый начальный и минимальный уровень взаимодействия. В прошлом году прозвучали для нас две важных вещи, что наркозависимость - это болезнь, а людям, которые страдают наркозависимостью, нужно предложить спектр помощи, направленный на восстановление. Мы все больше находим понимание с МВД и Минздравом".

"Наша совместная работа по профилактике наркомании спасла не одну жизнь и помогла тем родителям, которые нуждались в помощи", - подчеркнул заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Андрей Саладовников. Он отметил, что общественные организации помогают правоохранителям искать новые методы и формы работы, подходы к первичной профилактики наркомании. "Мы вместе разрабатывали план, пункты которого реализуются и сейчас. Совместно проводим конкретные профилактические мероприятия не только по борьбе с наркотиками, но и по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. Хочу отметить, что было проведено много встреч и семинаров, выезды в другие страны. Наше сотрудничество достаточно эффективно, думаю, в последующие годы создадим еще много совместных проектов, которые будем реализовывать", - сказал Андрей Саладовников.

Существует информационный ресурс pomogut.by, созданный МВД. Основной целью проекта является профилактика наркомании и практическая помощь наркозависимым лицам. "При создании ресурса мы плотно взаимодействовали с общественными организациями, которые точечно подсказывали нам, на что необходимо обратить внимание, чтобы дойти до нужной целевой аудитории", - добавил Андрей Саладовников.

Директор местного фонда "Центр здоровой молодежи" Александр Хотянович рассказал, что возглавляемой им организации уже 9 лет, за это время в центр обратились 584 человека. Фонд занимается профилактикой зависимости в учебных заведениях и местах лишения свободы. "Мы сотрудничаем с органами внутренних дел, благодаря им иностранные граждане имеют официальную регистрацию на прохождение программы в нашем центре. Мы чувствуем себя защищенным, можем спокойно и свободно работать, ведь на наши просьбы оперативно реагируют", - заключил он.-0-