Более 4,2 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 151 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн. 206 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Одну дозу вакцины получили уже более 15,3 тыс. подростков в возрасте 12-17 лет.
Таким образом, одной дозой вакцинированы 55,1% от общей численности населения страны. Полный курс вакцинации завершили 45% населения.-0-