Более 42 тыс. абитуриентов планируют сдавать ЦТ по математике

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по математике пройдет в Беларуси сегодня. На ЦТ по этому предмету зарегистрировались более 42 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Он напомнил, что ЦТ начинается в 11.00 и что приходить на него нужно примерно за полчаса. При себе у абитуриента должны быть пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справка, которую выдает МВД в случае их утраты или хищения). Кроме того, с собой на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить в аудиторию телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. За все это абитуриент может быть удален с тестирования. Если возник вопрос, то с ним можно обратиться к комиссии.

Следующее ЦТ, по биологии, пройдет 19 июня.-0-