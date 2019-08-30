Более 420 первокурсников Академии МВД принесли присягу

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 420 курсантов Академии МВД принесли сегодня присягу на площади Государственного флага в Минске. В рядах нового пополнения первокурсники, направленные на учебу различными подразделениями МВД, Госкомитетом судебных экспертиз, Департаментом финансовых расследований КГК, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла в присутствии родных и близких курсантов. Поздравили новобранцев министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, руководство Академии МВД, представители государственных органов, в интересах которых милицейский вуз готовит кадры.

По традиции было вынесено знамя Академии МВД. Первокурсники произнесли слова присяги перед лицом своих товарищей, старших офицеров и ветеранов, затем прошли торжественным маршем.

Обращаясь к курсантам, Юрий Караев подчеркнул, что служба в правоохранительных органах потребует от них высокого уровня профессиональной подготовки, стойкости, выдержки и самоотдачи. "Во все периоды становления и развития нашего государства правоохранительные органы твердо стояли на страже законности и правопорядка. Народ Беларуси с уважением и доверием относится к людям в милицейской форме, благодарен за то, что всегда может рассчитывать на нашу защиту, помощь и поддержку, - сказал министр. - Помните, это зависит от каждого из нас. Сегодня вы сказали самые главные слова присяги: "Клянусь защищать законные интересы граждан, общества и государства". Помните их всю жизнь".

Министр обратил внимание, что в стенах академии "собрались серьезные преподаватели, опытные люди, которые и науку изучали, и задерживали преступников, охраняли общественный порядок - у них есть чему поучиться". "Никто не имеет права терять ни минуты - эти четыре года дадут знания, закалку на очень долгие годы службы", - добавил Юрий Караев.

В августе для новобранцев был проведен учебный сбор, во время которого они получили начальные профессиональные знания. Впереди у первокурсников четыре года обучения.-0-