Более 4,3 тыс. белорусов уже помогли вернуться на родину - МИД

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,3 тыс. белорусов при активном участии авиакомпании "Белавиа" уже оказана помощь в возвращении на родину. Такую информацию на странице в Facebook разместило Министерство иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Все заинтересованные государственные органы Беларуси вовлечены в работу по оказанию разнопланового содействия нашим соотечественникам в возвращении на родину. В их числе Министерство спорта и туризма, Министерство здравоохранения, МВД, Государственный пограничный комитет. При активном участии "Белавиа" помощь в различных форматах оказана уже более 4,3 тыс. гражданам Беларуси", - проинформировали в МИД.

Сегодня более 60 белорусов смогли вылететь домой из Индии (штат Гоа и г.Нью-Дели). Вечером ожидается их прибытие в Москву, откуда они направятся в Минск.

"Сегодня в Киев прибыла также группа наших туристов из Шри-Ланки. Содействие в их доставке на белорусско-украинскую границу будет оказано с использованием транспорта посольства Беларуси в Украине", - рассказали в ведомстве.

Из Португалии чартерным рейсом "Белавиа", организованным РУП "Центркурорт" совместно с Минспортом, направились в Беларусь еще 35 граждан. Более 30 белорусов вылетели с одного из Канарских островов - Тенерифе. Их прибытие в Минск ожидается сегодня вечером. Еще 14 человек за сутки вылетели из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура. Все белорусские граждане, имевшие желание, покинули Маврикий. Отдельные группы белорусов за прошедшие сутки также успешно вылетели на родину, покинув Таиланд и некоторые другие страны.

Сегодня в 22.00 запланирован очередной чартерный рейс "Белавиа" из аэропорта Внуково в Минск. Ожидается, что он доставит около 100 белорусских граждан.

Определенные сложности все еще сохраняются с возвращением из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и др.).

"Пока еще остаются до конца не согласованными дополнительные (кроме чартерного рейса) алгоритмы следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково. Но мы конструктивно работаем с российскими коллегами над данным вопросом и надеемся в ближайшие дни его окончательно урегулировать", - отметили в МИД.

Дополнительно в ведомстве обратили внимание, что с 27 марта по 17 апреля вводится режим чрезвычайного положения в ЮАР. "Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел", - заключили в ведомстве.

Кроме того, в Госпогранкомитете сегодня актуализировали информацию о пересечении границы с Литвой и Польшей. Литва продлила действие транзитного коридора для возвращающихся к месту постоянного проживания до 30 марта. Польша заявила о том, что ее границы останутся закрытыми для иностранцев до 13 апреля. Информацию об особенностях пересечения границы в связи с введенными ограничениями сопредельными странами можно найти на сайте Госпогранкомитета.-0-