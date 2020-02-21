Более 45% школ в системе Минобразования - белорусскоязычные

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 45% школ в системе Министерства образования - белорусскоязычные, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко.

"В системе Министерства образования функционируют около 3 тыс. учреждений общего среднего образования. Из них более 45% - белорусскоязычные, то есть обучение в них осуществляется на родном языке. Необходимо отметить, что в последние годы активизировались запросы от родителей об открытии в русскоязычных школах классов с белорусскоязычным обучением", - рассказала Светлана Уклейко.

По ее словам, в Беларуси учебники на родном языке издаются в необходимом количестве под запросы учреждений образования. "Кроме того, у нас более 16 тыс. учащихся изучают "Географию Беларуси" и "Историю Беларуси" на родном языке. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика, то есть количество таких учащихся увеличивается. При этом для них, несмотря на то, что это учреждения с русским языком обучения, под заказ в полном объеме поставляются учебники на белорусском языке", - отметила начальник управления.-0-

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