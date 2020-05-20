Более 45 тыс. пионеров приняли участие в республиканской квест-игре "По следам Победы…"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 45 тыс. пионеров приняли участие в республиканской патриотической квест-игре "По следам Победы…", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Квест-игра стартовала в 2019 году и была приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Великой Победы. Ребятам предлагалось посостязаться в знаниях о Великой Отечественной войне в формате увлекательной квест-игры. Всего в ней приняли участие более 45 тыс. пионеров Беларуси. Заключительный этап, который прошел 19 мая, собрал шесть команд октябрят и семь команд пионеров - это победители областных и минского городского этапов. Финал представлял собой онлайн-квест", - рассказала Александра Гончарова.

В итоге в возрастной категории от 7 до 10 лет первое место заняла команда "Планета 33" пионерской дружины гимназии №33 Минска. На второй позиции расположилась команда "Жемчужины" пионерской дружины Жемчужненской средней школы Барановичского района, на третьей - команда "Искорки" пионерской дружины Белорусскоязычной гимназии №2 Борисова.

В возрастной категории от 10 до 14 лет первой стала команда "Только вперед!" пионерской дружины средней школы №20 Орши, второе место у команды "Монолит" пионерской дружины средней школы №20 Барановичей, третье - у команды "Вихрь" пионерской дружины гимназии №2 Минска.

Победители и призеры отмечены памятными подарками. Кроме того, приятным сюрпризом для ребят стало создание виртуального альбома пионерской дружбы. В нем каждый желающий мог разместить снимок, связанный с их яркими моментами пионерской жизни. Из всех фотографий будет создан коллаж, он разместится в официальных аккаунтах БРПО в Instagram, Twitter, "ВКонтакте".-0-