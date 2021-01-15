15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 46 тыс. га новых лесов появилось в Беларуси в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Силами лесхозов в 2020 году создано около 38,9 тыс. га новых лесов. Это значительно превышает запланированный объем. С учетом естественного лесовосстановления новые леса появились на площади свыше 46,7 тыс. га, - рассказали в пресс-службе. - Преобладающее большинство созданных лесных культур относится к хвойным и твердолиственным породам (97,6%), доля мягколиственных составила всего 2,4% от общей площади".

Большая часть насаждений (55,6%) создана с использованием селекционного посевного и посадочного материалов. Благодаря посадочному материалу с закрытой корневой системой в стране появилось 6,3 тыс. га лесных культур (16% от общей площади посева и посадки леса). "Его использование позволяет работникам отрасли продлить лесокультурный сезон и тем самым увеличить объемы создания новых лесов", - отметили в Минлесхозе.

Как и в предыдущие годы, особый акцент лесхозы сделали на восстановлении участков разработанных усохших насаждений: здесь создано свыше 22 тыс. га лесных культур.

Организации лесного хозяйства самостоятельно обеспечивают себя необходимым посадочным и посевным материалом. "В отрасли выстроена и успешно функционирует система лесоразведения и лесовосстановления. Созданы все условия для выращивания здоровых, качественных лесов: от заготовки, переработки лесосеменного сырья и хранения семян, выращивания стандартного посадочного материала, проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению до ухода за лесными насаждениями и ввода их в категорию ценных", - подчеркнули в пресс-службе.

В текущем году лесохозяйственные учреждения планируют выполнить лесовосстановление и лесоразведение на площади не менее 39,6 тыс. га.-0-