Более 46 тыс. пострадавших от аварии на ЧАЭС воспользовались пенсионными льготами в 2020 году - Минтруда

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионными льготами в 2020 году воспользовались более 46 тыс. граждан, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на заседании круглого стола в Палате представителей на тему "Чернобыль 35 лет спустя: итоги и проблемы", передает корреспондент БЕЛТА.

Граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют широкий спектр льгот в области пенсионного обеспечения. Примечательно, что в результате применения различных преференций размеры пенсий по инвалидности для этой категории и по случаю потери кормильца (для семей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС) зачастую значительно превышают размеры тех, что назначаются по общему пенсионному законодательству.

"Наверное, самый широкий круг тех, кто пользуется поддержкой в области пенсионного обеспечения, - это участники ликвидации и лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы. К их пенсиям устанавливаются надбавки и повышения. Вообще пенсионными льготами в 2020 году воспользовались более 46 тыс. граждан, пострадавших от последствий катастрофы на ЧАЭС. За прошлый год из средств республиканского бюджета на пенсионные льготы потрачено более Br150 млн. А за пятилетку - Br630 млн", - сказал Валерий Ковальков.

Замминистра также подробно рассказал и о других социальных гарантиях для перечисленных категорий граждан. Например, в трудовом законодательстве ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы, гражданам, которые заболели или перенесли лучевую болезнь, инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС предоставлен целый перечень прав и льгот.

Так, они могут использовать дополнительный специальный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью 14 календарных дней в году. Также могут выбирать любое удобное время для трудового отпуска. При сокращении численности либо штата организации эта категория имеет преимущественное право на оставление на работе. При этом перечисленные права сохраняются вне зависимости от того, на какой территории эти люди работают, подчеркнул Валерий Ковальков.

"Особые гарантии есть у лиц, которые сегодня живут и работают на территориях радиоактивного загрязнения, - добавил он. - Наверное, самое существенное - это 35-часовая рабочая неделя, при этом зарплата соответствует 40 часам в неделю. Повышенные размеры суточных при направлении в командировку, повышенная продолжительность трудового отпуска. Отпуск по беременности и родам женщинам предоставляется с 27 недель беременности и т.д."

Для проживающих на загрязненных территориях увеличены размеры пособия по временной нетрудоспособности, на детей до трех лет и предоставлены иные варианты поддержки.-0-