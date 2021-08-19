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19 августа 2021, 13:48

Более 470 разработок белорусских ученых планируется внедрить в этом году - НАН 

Фото из архива
Фото из архива
 19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 470 разработок белорусских ученых планируется внедрить в 2021 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Беларусь интеллектуальная. Современная экосистема инноваций" главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году внедряются более 470 разработок ученых НАН Беларуси. Это очень широкий комплекс разработок, и мы предполагаем, что выпуск продукции по ним составит не менее $700 млн в текущем году, - сказал Андрей Иванец. - В частности, по направлению биотехнологические производства в нынешнем году внедряются около 30 разработок. Общий объем выпуска продукции, который планируем завершить в 2021 году, - более $4,5 млн. В агропромкомплексе - более 250 разработок (около $1,5 млрд). В фармацевтике и медицине - более 40 разработок, которые планируется завершить частично в этом году. Общий объем выпуска продукции предполагается на уровне примерно $5 млн".

Как отметил главный ученый секретарь, Национальная академия наук работает как крупная научно-производственная корпорация. "Мы генерируем новые идеи, открываем закономерности по всему спектру научного знания, а также создаем технологии, опытные и экспериментальные образцы и, конечно же, внедряем их в производство. Фактически мы говорим о том, что НАН реализует полный инновационный цикл: от научной идеи к технологии, опытному производству и до его внедрения", - добавил он.

В связи с этим, по словам специалиста, выполнение фундаментальных научных исследований - основа дальнейших практико-ориентированных и инновационных проектов. "Здесь основную функцию играют наши исследовательские институты, которые выполняют фундаментальные исследования в рамках государственных программ. На текущую пятилетку утверждено 12 госпрограмм научных исследований. НАН полностью координирует все фундаментальные исследования в Беларуси и все субъекты научной сферы, - рассказал Андрей Иванец. - Мы работаем по самым перспективным направлениям, касающимся генетических исследований, биотехнологий, фармтехнологий. Также очень активно работаем в области ядерной энергетики и агропромышленного комплекса - фактически во всех направлениях, которые сейчас востребованы в народно-хозяйственном комплексе страны".

По словам представителя НАН, для реализации и выпуска опытных, экспериментальных образцов в Академии наук функционирует более 100 производств различной размерности. Спектр наукоемкой продукции самый широкий - от сортов, пород, машин и технологий, в том числе генетических биотехнологий, для агропромышленного комплекса до высокотехнологичных отраслей. Это информационно-коммуникационные технологии, суперкомпьютеры, фармацевтика, тонкая химия, композиционные материалы, космос, беспилотные аппараты и электротранспорт.

Реализация всех разработок и внедрение их в реальный сектор экономики осуществляется в тесной кооперации со всеми отраслями и предприятиями страны. "У нас для этого создано около 75 совместных кластерных структур, которые объединяют не только научно-исследовательские институты НАН, но и высшие учебные заведения, крупные промышленные предприятия как государственного, так и частного сектора по различным направлениям. В частности, в эту деятельность вовлечены МТЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, ММЗ, БМЗ, "Интеграл", "Планар" и многие другие. Тем самым НАН на деле реализует модель "Беларусь интеллектуальная", - констатировал Андрей Иванец.

Он напомнил, что эта модель была принята в качестве стратегической перспективы развития научной сферы на втором съезде ученых в 2017 году.-0-
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