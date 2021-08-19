Более 470 разработок белорусских ученых планируется внедрить в этом году - НАН 





"В 2021 году внедряются более 470 разработок ученых НАН Беларуси. Это очень широкий комплекс разработок, и мы предполагаем, что выпуск продукции по ним составит не менее $700 млн в текущем году, - сказал Андрей Иванец. - В частности, по направлению биотехнологические производства в нынешнем году внедряются около 30 разработок. Общий объем выпуска продукции, который планируем завершить в 2021 году, - более $4,5 млн. В агропромкомплексе - более 250 разработок (около $1,5 млрд). В фармацевтике и медицине - более 40 разработок, которые планируется завершить частично в этом году. Общий объем выпуска продукции предполагается на уровне примерно $5 млн".





Как отметил главный ученый секретарь, Национальная академия наук работает как крупная научно-производственная корпорация. "Мы генерируем новые идеи, открываем закономерности по всему спектру научного знания, а также создаем технологии, опытные и экспериментальные образцы и, конечно же, внедряем их в производство. Фактически мы говорим о том, что НАН реализует полный инновационный цикл: от научной идеи к технологии, опытному производству и до его внедрения", - добавил он.





В связи с этим, по словам специалиста, выполнение фундаментальных научных исследований - основа дальнейших практико-ориентированных и инновационных проектов. "Здесь основную функцию играют наши исследовательские институты, которые выполняют фундаментальные исследования в рамках государственных программ. На текущую пятилетку утверждено 12 госпрограмм научных исследований. НАН полностью координирует все фундаментальные исследования в Беларуси и все субъекты научной сферы, - рассказал Андрей Иванец. - Мы работаем по самым перспективным направлениям, касающимся генетических исследований, биотехнологий, фармтехнологий. Также очень активно работаем в области ядерной энергетики и агропромышленного комплекса - фактически во всех направлениях, которые сейчас востребованы в народно-хозяйственном комплексе страны".





По словам представителя НАН, для реализации и выпуска опытных, экспериментальных образцов в Академии наук функционирует более 100 производств различной размерности. Спектр наукоемкой продукции самый широкий - от сортов, пород, машин и технологий, в том числе генетических биотехнологий, для агропромышленного комплекса до высокотехнологичных отраслей. Это информационно-коммуникационные технологии, суперкомпьютеры, фармацевтика, тонкая химия, композиционные материалы, космос, беспилотные аппараты и электротранспорт.





Реализация всех разработок и внедрение их в реальный сектор экономики осуществляется в тесной кооперации со всеми отраслями и предприятиями страны. "У нас для этого создано около 75 совместных кластерных структур, которые объединяют не только научно-исследовательские институты НАН, но и высшие учебные заведения, крупные промышленные предприятия как государственного, так и частного сектора по различным направлениям. В частности, в эту деятельность вовлечены МТЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, ММЗ, БМЗ, "Интеграл", "Планар" и многие другие. Тем самым НАН на деле реализует модель "Беларусь интеллектуальная", - констатировал Андрей Иванец.





Он напомнил, что эта модель была принята в качестве стратегической перспективы развития научной сферы на втором съезде ученых в 2017 году.-0-

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 470 разработок белорусских ученых планируется внедрить в 2021 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Беларусь интеллектуальная. Современная экосистема инноваций" главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.