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15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,78 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
По состоянию на 15 февраля, более 5,52 млн белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19. Всего же более 4,78 млн человек прошли полный курс вакцинации.
"Одну дозу вакцины получили более 49,1, тыс. подростков 12-17 лет, из них более 15,8 тыс. детей прошли полный курс вакцинации", - рассказали в ведомстве.
В целом охват одной дозой вакцины составил 59,1% от общей численности населения республики. Полный курс вакцинации прошли 51,1% белорусов.-0-