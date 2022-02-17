Более 4,83 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 547 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 836 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу вакцины получили более 51,5 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 19,2 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 59,3% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 51,7%.-0-