Более 4,87 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 563 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 870 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 676,3 тыс. человек, Витебской - более 641,1 тыс., Гомельской - более 739 тыс., Гродненской - более 561,3 тыс., Могилевской - более 555,6 тыс., Минской - более 660,2 тыс. и Минске - более 930,1 тыс.
Более 106,4 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.
Одну дозу вакцины получили более 52,9 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 21,6 тыс. - прошли полный курс вакцинации.
Таким образом, одной дозой вакцинированы 59,5% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошло 52,1% населения.-0-