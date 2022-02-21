Более 4,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 582 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 904 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Одну дозу вакцины получили более 54,1 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 23,6 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 59,7% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 52,5% населения.-0-