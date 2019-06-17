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Более 5 тыс. детей и подростков участвовали в акции "Письмо Освободителю"

Общество 17.06.2019 | 21:32
Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. детей и подростков школьного возраста приняли участие в патриотической акции БРСМ, БРПО и ЗАО "Столичное телевидение" - "Письмо Освободителю", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

Акция посвящена 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и направлена на изучение школьниками истории своей семьи, уважения к героическому прошлому прадедов.

"22 апреля мы пригласили учащихся школ, гимназий и лицеев написать письма своим родным: прадедам и дедам, близким родственникам, прошедшим войну, тем людям, благодаря которым над нашей страной мирное небо. Ребята писали письма на обычных тетрадных листах от руки, складывали их в солдатский треугольник, похожий на фронтовую корреспонденцию во время Великой Отечественной и отправляли их нам, организаторам. Таких посланий от нынешнего поколения в прошлое мы получили более 5 тыс. В каждом - своя история, мысли, эмоции, чувства. Каждая строчка писем как утверждение "Беларусь помнит!" - отметила председатель ЦС БРПО.

Из всех посланий было отобрано 75 самых оригинальных писем: по одному на каждый мирный год жизни. Лучшие легли в основу сценария для создания 25 видеороликов "Беларусь помнит. Письмо Освободителю", которые благодаря СТВ увидели свет. К созданию роликов подошли творчески, и для озвучки писем пригласили воспитанников Центра дополнительного образования детей и молодежи города Минска "Контакт". "Будущие артисты не просто зачитали эти письма-послания освободителям, они сумели передать эмоции авторов. Когда слышишь результат этой работы - по коже бегут мурашки", - призналась Александра Гончарова.

Она добавила, что ролики можно увидеть не только в эфире телеканала СТВ , но и в социальных сетях.-0-

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Теги
акция, ВОВ, дети, подростки
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