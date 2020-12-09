Более 5 тыс. школьников приняли участие в республиканском конкурсе "Паштоўка Вогніку"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. пионеров и октябрят приняли участие в республиканском конкурсе "Паштоўка Вогніку", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Дамзен.

"Инициатива лидеров детской палаты ЦС БРПО сделать к Новому году праздничные открытки с изображением талисмана белорусской пионерии рысенка Огонька для воспитанников подшефной Ганцевичской вспомогательной школы-интерната объединила более 5 тыс. пионеров со всех уголков страны. Мы уверены, что с этого года наш новый проект станет постоянным в республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество", дополнив ее яркими красками творчества пионеров и октябрят", - рассказала Александра Дамзен.

Конкурс проходил с 11 ноября по 9 декабря. В финал вышли 78 творческих работ. Гран-при конкурса завоевала учащаяся средней школы №116 Минска Виктория Никифоренко. Призерами стали 25 финалистов. Из них первое, второе и третье места - у 16 участников конкурса.

"Интересных работ было очень много, и мы коллегиально учредили дополнительные номинации: "Национальные мотивы", "Электронная открытка", "Лучшая 3D открытка", "Лучшая соломенная открытка", "Квилинг", "Кропотливая ручная работа", "Зимняя открытка", "Деревянная открытка", "Флористическое чудо". Таким образом жюри отметило еще девять детских работ. Имена победителей и призеров в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте Белорусской республиканской пионерской организации и в аккаунте "БРПО - территория детства" во "ВКонтакте", - отметила координатор проекта.

Республиканский конкурс "Паштоўка Вогніку" направлен на стимулирование творческой инициативы членов пионерской организации, совершенствование творческих способностей учащихся, апробацию новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной добровольческой деятельности.

Открытки победителей передадут учащимся Ганцевичской вспомогательной школы-интерната на традиционном рождественском благотворительном концерте 22 декабря.-0-

Фото БРПО