Более 50 аллей семейных деревьев заложат в Беларуси этой осенью

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 аллей семейных деревьев заложат белорусы этой осенью в регионах страны во время республиканского проекта "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор проекта Юлия Зинкевич.

"Поддержанную в октябре 2018 года Президентом молодежную инициативу о создании в стране парков семейных деревьев, где каждый может высадить свое именное (фамильное) дерево, реализуют простые белорусы. За этот период они высадили 2736 деревьев, заложив в регионах и городе Минске 18 парков, 15 скверов, 89 аллей семейных деревьев. Копилку проекта пополнят в октябре-ноябре более полусотни новых аллей и скверов", - рассказала Юлия Зинкевич.

Так, в Брестской области появится 5 новых аллей семейных деревьев. К примеру, уже 7 октября такую аллею в Пинске создадут семьи военнослужащих. Самое большое количество семейных реликвий высадят в Витебской области - 17 новых аллей. 10 октября на прилегающей территории к новой средней школе №47 имени Е.Ф.Ивановского в Витебске будет заложена аллея, в посадке которой примут участие молодые семьи из микрорайона Билево. В Гомельской области появится 8 новых аллей. 8 октября аллея семейных деревьев будет заложена в парке по улице Дзержинского в Чечерске. В Гродненской области появятся парк семейных деревьев и 2 новые аллеи.

В Минской области планируется высадить 9 аллей, в Могилевской - 7. 22 октября в Минске на дворовой территории по улице Каховская жители столицы заложат сквер семейных деревьев. В мероприятии примут участие 15 семей. Также в октябре семейную аллею планируется высадить в парке возле усадьбы XIX века "Белая дача" в Минске.

"Благоустройство уже заложенных парков, аллей, скверов семейных деревьев будет продолжено. Здесь планируется установка малых архитектурных форм и табличек", - дополнила секретарь ЦК БРСМ.

Проект "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев" направлен на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей как фактора национальной безопасности страны и реализуется БРСМ в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, областными и Минским городским исполнительными комитетами, другими заинтересованными структурами.-0-