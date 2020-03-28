28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 лесных пожаров произошло в Беларуси в этом году, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня у нас более 50 случаев лесных пожаров. В основном площадь небольшая, до 1 га. Но два пожара - Ганцевичи и Лунинец - внесли свой отрицательный вклад в статистику", - сказал Виталий Дрожжа.

По его словам, лесхозы полностью готовы к пожароопасному периоду, вся техника и средства пожаротушения приведены в готовность. "Мы находимся на завершающем этапе противопожарных мероприятий - это опашка, устройство минерализованных полос и уход за ними, - отметил министр. - Сейчас время довольно напряженное. Нет осадков, ночные заморозки, потому земля и растительность достаточно быстро иссушаются. Прошлый год мы по лесным пожарам уже перешагнули: на аналогичную дату их на треть больше".

Сегодня Виталий Дрожжа дал старт республиканской добровольной акции "Неделя леса", которая продлится по 4 апреля. Главная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к "Неделе леса" может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

В этом году акция состоится уже в 13-й раз. Ежегодно она объединяет все большее количество людей и точек на карте страны. В 2019-м в "Неделе леса" приняли участие более 52 тыс. человек. Всего за семь дней акции волонтеры вместе с лесоводами высадили более 29 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Добровольцы также занимались уборкой мусора (всего было убрано 2905 кубометров), реставрировали места массового отдыха (к летнему сезону подготовили 207 объектов). Работы проводились на 2613 объектах.

Инициатор акции "Неделя леса" - Министерство лесного хозяйства. В этом году она приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Великой Победы.-0-