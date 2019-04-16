Более 50 претендентов пройдут испытания на краповый берет

Во время экзамена на краповый берет. Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во внутренних войсках проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев сегодня вручит береты лучшим. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД.

Первый этап испытаний проходил 15 апреля в войсковой части 3214. На старт вышли 117 человек - среди них военнослужащие внутренних войск, бойцы специального отряда быстрого реагирования, курсанты факультета внутренних войск, сотрудники подразделений милиции специального назначения. Они выполняли нормативы по физической подготовке, демонстрировали навыки владения элементами рукопашного боя и ведения спарринга.

Сегодня в учебном центре частей Минского гарнизона "Воловщина" стартовали второй и третий этапы испытаний. В них примут участие 53 кандидата, которые прошли отбор. "Они в полной экипировке, с автоматом и противогазом, совершат 12-километровый комбинированный марш-бросок и преодолеют усложненную огненно-штурмовую полосу. Затем претенденты должны будут на отлично выполнить комплексное упражнение по огневой подготовке - из пулемета, автомата и пистолета. Силу воли, мужество и стойкость испытуемые проявят в ходе четвертого этапа - во время 12-минутных спаррингов на территории войсковой части 3214", - рассказали в пресс-службе.

Вручит краповые береты достойным кандидатам, дошедшим до последнего этапа и выстоявшим в поединках, генерал-майор Юрий Караев. Он является и одним из первых "краповиков" в Беларуси.

Первые квалификационные испытания на право ношения крапового берета прошли в Беларуси в мае 1993 года. "Краповый берет не дает своему обладателю никаких привилегий перед остальными военнослужащими - ни прибавки к зарплате, ни повышения по службе, ни какого-либо другого особенного отношения. Завоеванное право на ношение символа спецназа просто обязывает быть первым, лучшим и постоянно самосовершенствоваться", - отметили в пресс-службе.-0-