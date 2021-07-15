Более 50 тыс. белорусских женщин подписались под обращением против санкций в отношении Беларуси - Богдан

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 тыс. белорусских женщин поставили свои подписи в обращении БСЖ к женским организациям мира против введения санкций в отношении Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

Она пояснила, что письма подписали как члены БСЖ, так и просто неравнодушные женщины и даже мужчины. "Белорусский союз женщин с тревогой и возмущением воспринимает непрекращающееся политическое и экономическое давление на Беларусь, - заявила женский лидер. - Женщины, как никто другой, понимают, чем могут обернуться разного рода санкции против нашей страны. Санкции в первую очередь повлекут снижение благосостояния людей, каждого из граждан нашей страны, наших родителей, наших детей, внуков, нас самих".

"В угоду геополитическим интересам, попирая международное право, нас, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно насаждая иной путь развития, - говорится в обращении. - Более 25 лет назад мы выбрали курс на построение суверенной Беларуси как социально ориентированного справедливого государства, где главная ценность - интересы людей. Такой выбор подтвержден большинством белорусов и в 2020 году на выборах главы государства. Мы требуем услышать голос нас, женщин, живущих в Беларуси и каждодневно своим трудом созидающих свою страну. Наш правдивый голос - это голос наших детей, чье будущее мы готовы отстаивать и защищать. Услышьте голос разума! Услышьте голос совести! У вас тоже есть семьи и дети. Мы не просим милости. Мы просто хотим спокойно жить и работать в своей стране под своим флагом и по своим законам. Любые попытки давления на Беларусь бесперспективны. Они еще больше сплачивают нас и делают сильнее. Мы выстоим. Своим трудом, нашей историей, миролюбивой и открытой политикой мы заслужили право жить в мире, уважении и добрососедстве. Обращаемся ко всем женским организациям мира и просим возвысить свой голос в защиту справедливого отношения к белорусскому народу. Ведь то, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра может коснуться и вас".

Председатель БСЖ призвала: "Те, кто так активно ратует за санкции и выступает против белорусского народа, пусть приедут к нам и посмотрят, как мы живем. Дети ходят в детские сады, подростки и молодежь учатся. Каждый имеет возможность получить образование. Система здравоохранения справляется с коронавирусной инфекцией. Ежегодно государство находит возможность поддерживать людей, ушедших на заслуженный отдых, повышая пенсии. На улицах городов и деревень чисто и уютно. В магазинах качественные продукты. На полях идет уборка хлеба, на предприятиях и в учреждениях мирно трудятся люди. Почему нас хотят лишить всего этого?"

Елена Богдан отметила, что белорусские женщины обращаются к женщинам мира, к мировому сообществу за поддержкой мирных устремлений белорусов. "Завтра могут попытаться раскачать ситуацию и в ваших странах. Давайте объединять усилия во имя мира и независимости в наших государствах", - резюмировала председатель Белорусского союза женщин.

Обращение белорусских женщин будет направлено в Организацию Объединенных Наций.-0-