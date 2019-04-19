19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 тыс. человек примут участие в республиканском субботнике от Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Основные усилия воинских коллективов будут направлены на наведение порядка на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, в местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов и партизан, благоустройство территорий и парков воинских частей. "Офицеры Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил во главе с министром обороны Андреем Равковым примут участие в посадке деревьев в Крупском военном лесхозе", - отметили в Минобороны.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Руководители госорганов будут работать в этот день на своей малой родине. Как сообщалось, 50% денежных средств будет перечислено Министерству финансов. Деньги направят Минскому горисполкому на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).

Оставшиеся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома 50% средств пойдут на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-